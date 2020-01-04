Под Житомиром подросток издевался над живим поросенком с помощью газовой горелки

В поселке Чопович на Житомирщине подросток зверски издевался над живим поросенком с помощью газовой горелки.

Соответствующее видео и фото опубликовало сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях.

«Мы установили личность, приехали, нашли его дом, никого не было, пообщались с соседями. Вскоре после постов с нами связались виновник торжества и его мать, которые сначала утверждали что он только снимал, потом что его там не было, потом начали угрожать», - говорится в сообщении.

На жестокое обращение с животным отреагировал мер Чоповичей Михаил Филоненко. Он пообещал, что с семьей проведут беседы. При этом отмечается, что открыть уголовное производство не удастся, ведь поросенка давно съели.

Отметим, что часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины за обращение с животными с особой жестокостью предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, как в Днепре пьяный живодер издевался над собакой на глазах у детей.