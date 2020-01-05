В Киеве в шкафу арендованной квартиры нашли тела двух девушек – на них были десятки ножевых ранений

В субботу, 4 января, в Киеве владелица одной из квартир обнаружила тела двух девушек, которые у нее арендовали эту квартиру.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции Киева.

В 16:20 в Подольское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении собственной квартиры, которую она сдавала в аренду на праздники, обнаружила тела двух девушек.

Личности погибших установлены: это местные жительницы 16 и 19 лет. Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по части 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание причастных к этому лиц.

В то же время, как пишет «Информатор», что женщина сдавала квартиру посуточно. Последний раз ее арендовали парень и девушка 31 декабря. Жильцы должны были сдать ее 4 января, но когда хозяйка зашла в квартиру, то увидела на балконе в шкафу два трупа, лежащих друг на друге. Ноги погибшей были замотаны скотчем. На теле обоих нашли признаки насильственной смерти. Их тела были связаны и все изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений. Что произошло в квартире в период ее последней сдачи, устанавливают правоохранители. Также есть информация, что 3 января парень, который арендовал квартиру, прислал смс и сообщил, что они съедут раньше.

Издание сообщает, что погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. О пропаже девушек сообщили еще 2 января, когда они вышли в магазин в районе Дорогожичей и пропали.

Напомним, как в Днепре 4 января 2019 года в мусорном баке нашли чемодан с мертвой девушкой внутри. Погибшей была 19-летняя жительница Новомосковского района, которая в последнее время жила в Днепре. В полиции позже сообщили, что она умерла из-за тупой травмы шеи и механической асфиксии.