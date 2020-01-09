В Ивано-Франковской области задержали самолет контрабандистов, которые переправляли сигареты в Евросоюз

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В городе Коломыя пограничники задержали самолет Ан-2 и трех контрабандистов, которые переправляли сигареты в Румынию.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Задержанные являются жителями Хмельницкой и Ивано-Франковской областей.

«Преступники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях (на промежуточных местах посадки), чтобы их не обнаружили. Правоохранители установили маршруты, места взлета, посадки, а также место промежуточного приземления контрабандистов», - отмечено в сообщении.

Ночью зафиксировали нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно. А когда самолет приземлился на аэродроме в городе Коломыя (в 100 км от границы), его задержали. Материалы по уголовному преступлению направили в СБУ.

Напомним, что в 2016 году самолет контрабандистов задержали на Волыни

Вадим Богданов

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