Чат-бот помог заблокировать более 200 магазинов наркотиков в Telegram, – МВД

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С момента презентации чат-бота «СтопНаркотик» с ним ознакомились более 14,3 тыс. пользователей Telegram, из которых 3,6 тыс. пользователей выразили желание регулярно помогать блокировать «наркомагазины».

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

«С помощью граждан были заблокированы 214 адреса в Telegram, которыми использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть «наркомагазинов», работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что за время работы чат-бота пользователи прислали на проверку 4769 изображений и 7318 адресов в Telegram, а также 811 адресов веб-сайтов.

Напомним, ранее полиция разоблачила крупный наркосиндикат, организованный депутатом ОТГ

Роман Свиридов

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