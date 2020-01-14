На Киевщине мужчина вызвал полицейских, а потом угрожал им револьвером

В Киевской области мужчина угрожал револьвером сотрудникам полиции, которых вызвал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Киевской области.

Житель города Белая Церковь обратился в полицию с сообщением о незаконном, по его мнению, строительстве. По указанному адресу прибыл экипаж тактико-оперативного реагирования батальона патрульной полиции.

Однако заявитель начал с ними разговаривать, направив в сторону полицейских оружие. Чтобы предупредить тяжелые последствия, сотрудники полиции задержали мужчину.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Полицейские изъяли у правонарушителя револьвер, патроны и глушитель. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение исследования в НИЭКЦ МВД.

По факту угрозы сотрудникам полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас 44-летний злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании для него меры пресечения.