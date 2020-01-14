Суд арестовал подозреваемого в организации убийства Амины Окуевой

Игорь Редькин Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток, до 11 марта, для Игоря Редькина, подозреваемого в организации убийства добровольца Амины Окуевой.

Об этом сообщает LB.ua.

Решение объявила судья Ярослава Марко. Адвокат заявил, что будет его обжаловать.

Прокуратура просила арестовать Редькина на 60 суток, предполагая, что тот может влиять на следствие. Защита такое предположение опровергала, а также заявляла об ухудшении состоянии здоровья подозреваемого.

Сам Редькин обвинения отвергает. Он заявил, что об убийстве Окуевой узнал после задержания.

Напомним, 30 октября 2017 года автомобиль с супругами-добровольцами АТО Аминой Окуевой и Адамом Осмаевым обстреляли из автоматического оружия в районе железнодорожного переезда возле Глевахи Киевской области. В результате покушения Окуева погибла, а Осмаев получил пулевое ранение в ногу.

12 января Нацполиция сообщила о задержании группы киллеров, причастных к убийству Окуевой, и организатора преступления.