На Полтавщине чиновники из областного и местных бюджетов украли более 150 миллионов гривен на ремонтах школ и больниц

Служба безопасности Украины разоблачила механизм присвоения средств чиновниками областного и местного бюджетов во время выполнения ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы в Полтавской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, владельцы коммерческих структур по сговору с должностными лицами обеспечили «освоение» подконтрольными фирмами более 150 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на ремонты и реконструкцию государственных учреждений, среди которых больницы и школы.

«Фигуранты дела искусственно завышали стоимость выполненных работ и количество использованных строительных материалов, фиктивно покупая их у подконтрольных фирм-«прокладок». Для вывода бюджетных денег в «тень» они зарегистрировали ряд подконтрольных коммерческих структур, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, фигуранты вывели в теневой оборот и конвертировали в наличность свыше 22 миллионов гривен бюджетных средств.

В ходе обысков правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, черновую бухгалтерию, печати коммерческих структур, задействованных в сделках.

По данному факту начато уголовное производство по части 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, в Киеве СБУ разоблачила руководство госпредприятия на многомиллионной сделке по приобретению комплектующих сомнительного качества для нужд украинской военной авиации.