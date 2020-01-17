В Запорожской области четверых подростков обвиняют в изнасиловании пожилой женщины

В Запорожской области четверо парней в возрасте от 14 до 18 лет подозревают в изнасиловании 69-летней женщины.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В четверг, 16 января, около 07:30 в Каменско-Днепровское отделение полиции поступило сообщение от местной жительницы 69-ти лет о том, что ее изнасиловали.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 02:00 в дверь дома женщины постучали неизвестные. Когда она открыла дверь, в помещение зашли четверо ребят. Они, угрожая физической расправой, вступили с ней в половой контакт естественным и неестественным путем.

Работники сектора реагирования патрульной полиции сразу установили двух человек, причастных к совершению преступления. Местонахождение еще двух фигурантов установили работники сектора криминальной полиции. Ими оказались четверо жителей города Каменка-Днепровская в возрасте от 14 до 18 лет. Двух фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, относительно других - решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам части 3 статьи 152 («Изнасилование») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что житель Харьковщины изнасиловал свою падчерицу и её бабушку – его приговорили к 13 годам тюрьмы.