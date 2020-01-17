С портала вакансий госслужбы произошла утечка личных данных участников конкурсов

С Единого портала вакансий career.gov.ua произошла утечка личных данных участников конкурсов на госслужбу.

Об этом сообщил в Facebook глава Нацагентства по вопросам госслужбы Александр Стародубцев.

Утечка данных произошла в четверг - были украдены некоторые данных кандидатов: копии паспортов, идентификационных кодов, дипломов, резюме.

«Ничего другого мы от кандидатов не просим. Кстати, мы уже почти полгода как и эти копии не просим, только данные. Но архив за предыдущие годы был весь доступный», - отметил Стародубцев.

Он также сообщил, что непонятно, зачем злоумышленникам были нужны эти копии.

«Слава Богу, что это не медицинские и не финансовые данные. Но все равно нам стыдно... Любые государственные данные нужно или полностью для всех открывать, или надежно защищать», - добавил глава Нацагентства по вопросам госслужбы.

Он также сообщил, что портал на время закрыли для проведения проверки. При этом Стародубцев отметил, что «портал писался в 2017 году, «на скорую руку», для конкурсов на специалистов по вопросам реформ" и все это время работал с такой уязвимостью.