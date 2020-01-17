В Николаеве неадекватный дебошир напал на частный приют для животных и пытался избить женщину

В Николаеве на улице 2-я Военная 17 января неадекватный мужчина напал на владельцев частного приюта для животных, который размещен по соседству с его домом.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили владельцы приюта.

По их словам, мужчина бы нетрезв, он и ранее злоупотреблял алкоголем. Он сломал перила дома и пытался разбить окна.

Также он схватил за голову женщину, которая организовала приют, и стал трясти ее. Женщине пришли на помощь и не дали ее избить. Кроме того, дебошир бросался на полицейских, которые приехали на место происшествия. Раньше он уже высказывал претензии семье зоозащитников и грозил поубивать их и животных, потому что «не понимает такого образа жизни».

Полиция забрала дебошира, опросила и отпустила. В приюте опасаются, что он вернется домой и снова нападет.

Напомним, что в июле 2018 года полиция не задержала неадекватного мужчину, а медики не приняли его на лечение. Вскоре после этого он убил на улице прохожего.