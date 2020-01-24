В Киевской области полицейский, который уже попадался на взятке, и его подельник вымогали у бизнесмена 130 тысяч долларов

В Киевской области сотрудники полиции и Госбюро расследований задержали двух человек, которые угрожали бизнесмену физической расправой и вымогали 130 тысяч долларов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

В конце прошлого года житель Петропавловской Борщаговки получил похоронный венок с надписью угроз ему и его семье. Частный предприниматель, чтобы спасти свою жизнь и здоровье близких, сразу обратился в полицию. По данному факту полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований об уголовном правонарушении, предусмотренном статье 189 («Вымогательство») Уголовного кодекса Украины и начали проводить ряд соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

Сначала, шантажируя предпринимателя, злодеи требовали 50 тысяч долларов, действуя так, будто его «заказали» представители криминального круга. Мнимым спасителем оказался бывший водитель-охранник предпринимателя, которые неожиданно предложил ему свою «помощь». Но для того, чтобы решить этот вопрос, нужно было оплатить часть от нужной суммы.

Задержали их во время получения первого «транша» в сумме 40 тысяч долларов. Именно этот человек, которому доверял пострадавший оказался вымогателем.

«Установлено, что сотрудник полиции вместе со своим товарищем спланировал, организовал и принимал участие в вымогательстве. Его подельник уже был осужден за совершение вымогательства, хулиганства и незаконный оборот оружия. А полицейский в свое время был уволен из рядов НПУ за получение неправомерной выгоды и в этом году восстановлен судом на службе», – отметили в полиции.

Сейчас двое злоумышленников задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчинам. Меру пресечения для них выберет суд. Продолжается досудебное расследование.