В Николаеве задержали группу вымогателей, которые требовали от предпринимателя по тысяче долларов ежемесячно

В Николаеве в пятницу, 24 января, задержали группу из четырех местных жителей, которые вымогали у предпринимателя деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Николаевские следователи Следственного управления и оперативники Управления стратегических расследований ДСР в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения под процессуальным руководством областной прокуратуры одновременно провели ряд обысков у четырех фигурантов 24-х, 27-ми и двое 25-ти лет, при которых частично изъяли имущество потерпевшего, денежные средства, документы, наркотические средства и две единицы оружия.

Установлено, что злоумышленники начали требовать деньги с бизнесмена в конце прошлого года. Мужчины систематически угрожали потерпевшему, силой сажали в автомобиль и били, поэтому он вынужден был выполнить их требования. Преступники получили от мужчины около 100 тысяч гривен и отобрали ноутбук и мобильный телефон. Однако сразу же потребовали платить им ежемесячно 1000 долларов США.

Известно, что злоумышленники позиционируют себя, как приближенные к лицу, которое имеет влияние на криминальный элемент в регионе, поэтому сейчас полиция устанавливает всех причастных к вымогательству лиц и проверяет их отношение к совершению аналогичных преступлений.

В ближайшее время группировке будет избираться мера пресечения. Следователями уже подготовлено ходатайство в суд о содержании злоумышленников под стражей.

Как уточняет пресс-служба прокуратуры Николаевской области, что во время обысков по месту жительства вымогателей и в их транспортных средствах также изъята расфасованная по пакетам смесь растительного происхождения, огнестрельное оружие и боеприпасы, наручники.

Изъятое вещество и огнестрельное оружие с боеприпасами направлено на исследование.

Под процессуального руководства прокуратуры области злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146, частью 2 статьи 186 и частью 2 статьи 189 УК Украины («Незаконное лишение свободы», «Грабеж» и «Вымогательство»).

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.

Напомним, 11 января полиция задержала пятеро ранее судимых николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр». Они вымогали у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга.