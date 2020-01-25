В Крыму вооруженный грабитель неудачно выбивал дверь ломбарда – он ушел с хромотой и без добычи

В столице аннексированного Крыма, в Симферополе, вооруженный мужчина пытался ограбить ломбард, но в итоге ушел только с травмой ноги.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях.
23 января мужчина в черной одежде, со скрытым лицом и с оружием в руках зашел в здание на улице Залесская в Симферополе и заставил посетителей лечь на пол.
Далее разбойник пытался ногой выбить дверь в подсобное помещение. В результате одного из ударов он сильно повредил ногу. Дверь под его натиском так и не открылась, а преступник в итоге ушел ни с чем и хромая на одну ногу.
Никто из посетителей в результате инцидента не пострадал.
Напомним, как в Одессе злоумышленники после ограбления случайно прибежали к Главку полиции – там их и задержали.