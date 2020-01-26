16-летний хакер из Одессы устроил DDoS-атаки на интернет-провайдера – тот не хотел выдать ему данные одного из абонентов

Киберполиция разоблачила одесского подростка в DDoS-атаках на серверы интернет-провайдера.

Об этом сообщили в департаменте киберполиции Украины.

В киберполицию обратился представитель интернет-провайдера и сообщил, что ему на службу поддержки написал неизвестный мужчина и требовал персональные данные одного из абонентов. Получив отказ в предоставлении таких данных, человек начал осуществлять массовые DDoS-атаки на его серверы с разных IP-адресов. Это привело к блокированию работы интернет-провайдера. В результате таких действий без доступа к всемирной сети интернет остались абоненты провайдера.

Киберполиция провела обыск по месту жительства одессита и изъяла компьютерную технику. Во время предварительного осмотра техники было обнаружено программное обеспечение, которое использовалось для осуществления DDoS-атак, а также более 20 аккаунтов для общения на хакерских форумах.

Уголовное производство начато по части 2 статьи 361 («Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи») УК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку. Ему грозит до шести лет заключения.

Напомним, как СБУ задержала группу хакеров, которые похищали деньги со счетов госпредприятий.