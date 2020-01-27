В Киеве агенту пришлось дважды ходить к проституткам для фиксации незаконных секс-услуг – владелица заведения получила условный срок

Печерский районный суд Киева утвердил соглашение прокурора с владелицей стриптиз клуба «Аэро» и назначил женщине четыре года лишения свободы условно.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 20 января.

18 сентября 2019 года после полуночи агент правоохранительных органов зашел в стриптиз клуб «Аэро» на втором этаже гостиницы «Салют», в Киеве по улице Мазепы, 11-Б. Он заплатил танцовщице тысячу гривен за приватный танец и пять тысяч за услуги орального секса.

На следующий день агент пришел в этот же клуб и снова получил услуги орального секса.

Обвиняемая является владельцем и директором ООО «Группа центр», которое ведет деятельность в гостинице «Салют», а именно в стриптиз клубе «Аэро», где девушки-танцовщицы также оказывают услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.

Девушки-танцовщицы складывали деньги в коробку в гримерке и записывали количество средств. В конце смены директор или другой администратор 50% от средств, полученных девушкой за танцы, чаевые и за предоставление услуг сексуального характера, распределяли между девушками, а остальные 50% дохода забирала хозяйка заведения, часть из которых выделялась на зарплаты персонала предприятия, кроме того средства передавались лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Женщине инкриминировали часть 2 статьи 303 Уголовного кодекса – вовлечение в занятие проституцией нескольких человек. Преступление наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Обвиняемая признала вину и заключила соглашение с прокурором. Поэтому ей назначили четыре года лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Напомним, как в Москве полицейский-стажер пожаловался на изнасиловавших его во время «контрольной закупки» проституток.