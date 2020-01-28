Грузия выдала Украине экс-замминистра энергетики времен Януковича, которого разыскивает НАБУ – суд его арестовал

Игорь Кирюшин 27 января Грузия экстрадировала в Украину бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает САП на своей странице в Facebook.

«28 января 2020 года по результатам рассмотрения следственным судьей Высшего антикоррупционного суда ходатайства детектива НАБУ, которое согласовано прокурором САП, бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Януковича, которого 27 января текущего года экстрадировали из Грузии, применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участники преступной группировки, в состав которой входил указанный экс-замминистра, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый ОАО «Укрнафта» (50% + 1 акция принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») и ОАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат НАК «Нафтогаз Украины») по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле перепродавали его другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали в свободное обращение. Вследствие таких действий государственным предприятиям нанесен ущерб в размере более 2 миллиардов гривен.

«Действия вышеупомянутого лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следствие продолжается», – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что речь идет об Игоре Кирюшине. В 2016 году в рамках расследования указанного преступления Генеральная прокуратура кроме Игоря Кирюшина вызывала на допрос бывшего премьер-министра Николая Азарова и его сына Алексея, экс-заместителя главы правления «Нафтогаза» Сергей Кацуба, заместителя Игоря Кирюшина Константина Бородина, бывшего и. о. председателя правления «Брокбизнесбанка» (принадлежал Сергею Курченко) Петра Пекура и жителя Харькова Денис Николаенко.

Также примечательно, что Игорь Кирюшин был задержан в Тбилисском международном аэропорту еще в марте 2017 года.