В Виннице во время задержания полицейский и его посредник пытались сбросить 650 долларов взятки в туалет

В Виннице следователи ГБР и сотрудники департамента внутренней безопасности задержали полицейского и его посредника, которые подстрекали гражданина дать следователю взятку.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, помощник дежурного Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции с посредником подстрекали заявителя предоставить неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов США следователю за непривлечение к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

30 января во время контроля за совершением преступления полицейского и его сообщника задержали после получения неправомерной выгоды в размере 650 долларов США. Перед задержанием лица пытались выбросить деньги в туалет.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по части 4 статьи 27 части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины осуществляет прокуратура Винницкой области, оперативное сопровождение - Винницкое управление ДВБ Нацполиции Украины.

В случае доказательства вины, задержанным грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как на Хмельнитчине сотрудник миграционной службы во время задержания пытался съесть взятку.