В Николаеве девушка не захотела расплатиться с таксистом – она позвала на помощь отца с ружьем

В Николаеве полиция открыла уголовное производство против мужчины, который угрожал ружьем таксисту.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось вечером 3 февраля в Большой Коренихе. Девушка не рассчиталась с водителем за проезд и пошла домой, заверив таксиста, что вынесет необходимую сумму. Но уже через несколько минут вместо нее к водителю вышел вооруженный ружьем отец девушки.

Угрожая таксисту оружием, мужчина заявил, что платить не собирается и ушел, а водитель сообщил об этом в полицию.

Оперативники изъяли незарегистрированное охотничье ружье. Против мужчины открыли уголовное производство по части 1 статьи 129 Уголовного кодекса Украины («Угроза убийством»), что наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет. После проведения экспертизы будет решаться вопрос об ответственности николаевца за незаконное обращение с оружием.

Напомним, что ранее в Николаеве ночью таксиста ударили ножом в спину.