На Николаевщине неудачливый угонщик во время преступления разбудил автовладельца сигнализацией и забыл в машине свой телефон

На Николаевщине полиция задержала ранее судимого мужчину за попытку угона автомобиля – он во время преступления не учел наличие сигнализации, а еще забыл в легковушке свой мобильный телефон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполциии в Николаевской области.

3 февраля около 22:00 по телефону местный житель рассказал полицейским, что сработала автомобильная сигнализация в его «ВАЗ-2199». Когда мужчина вышел во двор и бросился к авто, то увидел, что в нем сидит незнакомец и пытается завести его машину.

Появление владельца автомобиля напугало злоумышленника. С места происшествия мужчина скрылся, оставив сломанный замок зажигания, а также свой мобильный телефон и орудие, которым открыл окно в двери транспортного средства.

Благодаря оперативному обращению заявителя, наряд сектора реагирования патрульной полиции Новобугского отдела, получив описание злоумышленника и направление движения, разыскал его в нескольких кварталах от места происшествия.

Установив личность, полицейские выяснили, что 37-летний житель Херсонской области ранее неоднократно отбывал наказание за совершение различных преступлений, в том числе и за угон.

По согласованию с местной прокуратурой 4 февраля следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 1 статьи 15 части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Покушение на незаконное завладение транспортным средством»). Сейчас следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как киевлянин обокрал машину курьера, но оставил в ней свой мобильный – его нашли благодаря телефону.