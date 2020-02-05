На Днепропетровщине мэр города погорел на взятке в 10 тысяч долларов за аренду земли под мусорный полигон

В Днепропетровской области в среду, 5 февраля, полиция задержала городского главу одной из ОТГ во время получения взятки в 10 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Полицейские задокументировали факт вымогательства и получения городским головой одной из территориальных общин неправомерной выгоды с предпринимателя.

За передачу в пользование земельного участка под организацию деятельности полигона твердых отходов и в дальнейшем выделение ее в собственность чиновник требовал 10 тысяч долларов США неправомерной выгоды. К коррупционной деятельности он приобщил посредника.

При получении денег оба фигуранта были задержаны. Сейчас на месте происшествия проводят следственные действия. По их завершению будет решаться вопрос о сообщении данным лицам о подозрении.

Уголовное производство открыто по части 3 статьи 368 («Принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, как главе Черновицкого облсовета НАБУ и САП вручили подозрение – за 200 тысяч долларов взятки он обещал бизнесмену отдать санаторий под приватизацию.