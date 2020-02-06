На Закарпатье ГБР вручило подозрение патрульным за избиение семейной пары

Сотрудники ГБР объявили о подозрении в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств, временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным управление патрульной полиции в Закарпатской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, 7 января и.о. замкомандира взвода совместно с коллегой по службе осуществляли патрулирование в городе Мукачево и остановили автомобиль «Citroen», в котором находились трое пассажиров.

Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество «Терен 4» к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу.

Через пять минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина.

Один из патрульных нанес удар ногой в живот жене пассажира, которая вышла из автомобиля.

В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения

И.о. заместителя командира взвода патрульной полиции и двух его подчиненных отстранены от службы, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины осуществляет прокуратура Закарпатской области.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, как в Кременчуге патрульные полицейские побили и ограбили прохожего.