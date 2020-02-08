В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу в ТЦ и удерживает заложников – около 20 человек погибли

На фото: нападавший военнослужащий В субботу, 8 января, военнослужащий устроил стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.

Как сообщается, вооруженный человек застрелил своего командующего и двух других солдат, а затем открыл огонь в торговом центре Terminal 21.

Обновлено в 21:42 Чтобы понимать масштаб: люди убегают из торгового центра в Таиланде. Уже убито около 20 человек, еще больше получили ранения. Очевидцы говорят о начале штурма.

Обновлено 21:13 По данным министра обороны Конгчипа Тантраванита, в результате стрельбы в торговом центре Terminal 21 в городе Корат, которую устроил вооруженный военнослужащий, погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

– Неизвестно, сколько еще осталось внутри, - добавил он.

Сейчас правоохранители и солдаты помогают эвакуировать посетителей из торгового центра. Свидетели сообщают о десятках людей, которые выбегают из здания торгового центра.

Отмечается, что стрелок до сих пор остается в здании и продолжает удерживать заложников. Местные СМИ пишут, что правоохранители попросили телеканалы прекратить трансляции из Кората, ведь скоро должен начаться штурм здания.

Стрелок в торговом центре

#Breaking A man said to be a #thai soldier has shot multiple people in #Korat north east of #Bangkok #Thailand late this afternoon, reports say at least 12 people have been shot including service members who tried to stop him pic.twitter.com/xF7d9xCQ15 — d-atis☠️ (@detresfa_) February 8, 2020

Новое время со ссылкой на местное издание пишет, что нападавшим является сержант Джаккрапант Томма. Полиция сообщает, что он украл автомобиль Хамви со своей базы и отправился на нем в город, после чего зашел в ТЦ и начал расстреливать покупателей.

«Я устал. Я не могу пошевелить пальцем. Должен ли я сдаться?», — написал солдат в одной из соцсетей и прикрепил свое фото в военной каске и форме.

Фото: khaosodenglish

По предварительным данным с места происшествия, среди погибших — мотоциклист, водитель такси и студент.

В социальных сетях распространяются фото и видео с места происшествия, которое произошло возле торгового центра.

Напомним, как весной 2019 года в Новой Зеландии в результате теракта в мечети погибло 40 человек - один из нападавших вел прямую трансляцию.