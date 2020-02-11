Украинские пограничники задержали трех арабских мигрантов, которые пробирались через заснеженные Карпаты

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Пограничники Черновицкого отряда задержали трех мигрантов, которые не смогли перейти границу в районе Карпат.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Мужчины пробирались из соседней Румынии тайком, в обход пунктов пропуска. Военнослужащие заметили и задержали нарушителей в 1 километре от границы.

Как стало известно со слов путешественников, двое из них прибыли из Йемена, а третий оказался гражданином Марокко. Задержанных доставили в отдел пограничной службы для составления процессуальных документов.

Напомним, что на Закарпатье задержали местного жителя, который пытался перевести через госграницу 12 вьетнамцев, маскируя их под диких животных.

Вадим Богданов

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