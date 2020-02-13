В Новом Буге приговорили к трем годам тюрьмы водителя, который сбил насмерть женщину и пытался скрыть улики

В Николаевской области Новобугский районный суд приговорил к трем годам тюрьмы водителя автомобиля «Opel Kadett», который сбил насмерть женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Трагедия произошла 25 февраля 2017 года. Водитель автомобиля, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбил женщину-пешехода. Пострадавшая получила травмы и умерла в больнице.

Сразу после наезда водитель с места происшествия скрылся, тем самым оставив пострадавшую в опасности. Пытаясь скрыть следы преступления, он вернулся на место ДТП, но не для того, чтобы спасать пешехода, а чтобы убрать детали своего автомобиля, которые отломались после ДТП.

Только благодаря неравнодушным гражданам, которые присутствовали на месте аварии и которые и вызвали «скорую» и полицию, водитель не смог уничтожить следы преступления. Именно по деталям автомобиля полицейские установили водителя.

В дальнейшем водитель всячески пытался избежать ответственности: не появлялся на допросы к следователю под надуманными предлогами, сообщал противоречивые данные относительно обстоятельств происшествия.