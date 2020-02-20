Николаевские патрульные ищут двух водителей, которые скрылись с мест аварий

В Николаеве патрульные разыскивают двух водителей, которые 11 февраля врезались в автомобили и скрылись с мест ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около 11:10 на проспекте Центральном, возле дома №137, со стороны улицы Садовой в направлении 3-й Слободской, зеленый автомобиль «Opel» допустил боковое контактирование с двигавшейся в попутном направлении «Toyota Corolla».

В 15:43 на улице Южной, возле дома №26А/1 автомобиль «Geely FC MR-7180» серого цвета с номерным знаком ВЕ1667СА врезался в припаркованный «Daewoo Lanos».

Полиция просит граждан, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанных ДТП или местонахождении разыскиваемых автомобилей, сообщить по телефонам (063) 996-65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу улица Новозаводская 1Б/1, кабинет 113.

Напомним, что также николаевские патрульные искали трех водителей, которые скрылись с мест ДТП.