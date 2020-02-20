В Херсоне мужчина устроил стрельбу в магазине

В Херсоне в четверг утром, 20 февраля, мужчина зашел в местный магазин и открыл стрельбу из огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Около 10:30 в полицию позвонил 56-летний житель областного центра. Он рассказал, что несколько минут назад в помещении магазина заявителя малознакомый человек на почве неприязненных отношений произвел несколько выстрелов в стену из предмета, похожего на автомат. После чего стрелок сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

Полицейские опросили очевидцев происшествия и установили, что между владельцем магазина и стрелком возник конфликт из-за жены последнего, в ходе которого подозреваемый совершил два выстрела из огнестрельного оружия, похожего на нарезной карабин. В результате стрельбы никто не пострадал.

На месте происшествия работают криминалисты и следственно-оперативная группа. Принимаются меры, направленные на задержание подозреваемого.

Предварительная правовая квалификация события – часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, как в Германии в двух кальянных произошла стрельба и погибли не менее 11 человек.