Рябошапка открыл первое уголовное производство из-за кнопкодавства нардепа

Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020. Это первое уголовное производство

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

«Соответствующая информация была обнародована средствами массовой информации. Таким образом внедрено в действие новелла Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов Украины за неличное голосования. Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований», – говорится в сообщении.

Как сообщало движение «Чесно», во время голосований 21 февраля зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде, которое произошло после вступления в силу закона о криминализации неличного голосования. В этот раз на кнопкадавстве попался внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк. Он неоднократно нажимал кнопки коллег на пульте во время голосования за поправки к проекту закона относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

На видео видно, как во время голосования за поправку №1223 законопроекту об оборе земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы «Доверие» Василием Петевкой), а затем нажимает на кнопку на своем пульте. На табло голосования системы «Рада» видно, что «за» проголосовали с обоих мест.

Также Поляк кнопкодавил во время голосования по поправке №1420 до того самого законопроекта. На кадрах видно, что депутат сначала нажимает на кнопку на своем пульте, а затем голосует на пустом месте справа от него. На табло видно, что проголосовали с обоих мест.

Кроме того, нардеп Поляк кнопкодавил и при электронной регистрации на сегодняшнее заседание: сначала нажал на кнопку на месте справа, затем - на своем месте. На табло видно, что на обоих пультах состоялась регистрация.

Отметим, что 16 января 2020 вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента. За кнопкодавство нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде. За расследование правонарушения должно взяться Государственное бюро расследований, но сначала Генпрокурор должен зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).