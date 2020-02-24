На Николаевщине задержали «гастролеров», которые украли оборудование из телефонной станции «Укртелекома»

В поселке Казанка полиция задержала троих ранее судимых жителей Кривого Рога и одного жителя Полтавщины возрастом 25-35 лет, которые подозреваются в краже имущества «Укртелекома».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В 00:30 24 февраля в помещении автоматической телефонной станции сработала охранная сигнализация – в полицию сообщили, что внутрь вероятно проникли посторонние лица.

Уже через несколько минут на место происшествия прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время злоумышленники успели передать сообщнику мешки с краденым имуществом и собирались бежать на автомобилях «Audi» и «Mercedes Vito». Полиция задержала воров на месте происшествия.

Злоумышленники проникли в помещение, разбив оконное стекло. Оттуда вынесли платы с радиодеталями и палладиевые струны, причинив предприятию материальный ущерб, по предварительным данным, примерно на 200 тысяч гривен. Полиция изъяла имущество «Укртелекома», транспортные средства и другие вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб»). Санкция статьи предусматривает до шести лет заключения.

Напомним, что ранее в Николаеве воры обокрали автомобиль, пытались скрыться от полиции, но на скорости слетели с трассы.