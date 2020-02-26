Распространял информацию об антиукраинской позиции: В Хмельницкой области задержали рэкетира за вымогательство у бизнесмена $300 тысяч

В городе Славута 25 февраля полицейские задержали мужчину за вымогательство у бизнесмена 300 тысяч долларов.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Досудебным расследованием установлено, что фигурант требовал от предпринимателя 300 тысяч долларов США за прекращение его преследования. Задержанный неоднократно применял к потерпевшему физические насилие и осуществлял повреждения его имущества.

Несмотря на постоянное психологическое и физическое давление, бизнесмен не соглашался на условия рэкетира. Однако для получения денег фигурант начал распространять среди активной молодежи ложную информацию о его деятельности: якобы предприниматель антиукраинские взгляды и финансово помогает единомышленникам. На этой почве его начали преследовать и угрожать физической расправой. Фигурант обещал «закрыть вопрос преследования» в случае получения 300 тысяч долларов США.

Понимая реальность угроз жизни и здоровью, потерпевший обратился в полицию. Во время проведения процессуальных мероприятий оперативники, следователи и прокуроры задокументировали каждый шаг противоправной деятельности фигуранта.

39-летнего местного жителя задержали во время получения первой части определенной им суммы - 50 тысяч долларов США. По месту жительства задержанного и лиц, которые также могут быть причастны к преступлению, полицейские провели санкционированные обыски. Полицейские устанавливают лиц из числа активной молодежи, причастных к угрозам пострадавшему.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и в дальнейшем избрании меры пресечения. За вымогательство действующим уголовным законодательством предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как в Хмельницком задержали гражданина Армении, который вымогал 20 тысяч долларов у матери своей сожительницы.