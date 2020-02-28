В Одессе в суде подозреваемый в убийстве угрожал гранатой – после переговоров с начальником полиции Бехом он сдался

Обвиняемый в убийстве взял в заложники судей Приморского районного суда Одессы.

Об этом сообщает «Думская».

Мужчину привезли из СИЗО и поместили в «клетку». В этот момент он достал гранату, вынул чеку и заявил, что всех взорвет, если его не освободят.

В зале суда вместе с обвиняемым находятся судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, а также старший конвоир.

Из здания эвакуировали посетителей и работников, а территорию оцепили. Мужчину зовут Вячеслав Гарькавый. Обвиняется в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года.

По сообщению отдела коммуникации ГУНП в Одесской области, после поступления сигнала на место происшествия были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники ГСЧС. В 12:40 был введен специальный оперативный план «Заложник», а в здание суда прибыл начальник ГУНП в Одесской области Олег Бех. Он провел переговоры с мужчиной, который угрожал взорвать гранату. В итоге у мужчины взрывоопасный предмет изъяли.

Судя по видео с места событий, на месте происшествия находились бойцы спецподразделения полиции «КОРД».

Как известно, Олег Бех два года руководил николаевским УБОПом.

Позже стало известно, что граната, которой угрожал подозреваемый, оказалась муляжом.

Напомним, в 2014 году в Николаеве муж судьи пришел к ней в рабочий кабинет и устроил разборки, угрожая гранатами.