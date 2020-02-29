На Николаевщине подросток изнасиловал 8-летнего мальчика - подозреваемого задержали прохожие и передали полиции

В городе Южноукраинске, Николаевской области, полицейские задержали четырнадцатилетнего подростка, которого подозревают в изнасиловании восьмилетнего мальчика.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В сообщении отмечается, что пострадавший мальчик рассказал полицейским, что сегодня, 29 февраля, вечером, когда он пришел домой, обнаружил, что потерял ключи, поэтому решил пройтись в обратном направлении и поискать их.

«По дороге встретил незнакомого парня. Спросив у него, не видел ли он связки ключей, тот ответил, что видел, и предложил показать где. Ребенка злоумышленник отвел в безлюдное место, где, угрожая избить, изнасиловал», - говориться в сообщении.

Пострадавший обратился за помощью к прохожим, как только увидел проходящих мимо взрослых, а те, в свою очередь, вызвали полицию и держали 14-летнего подростка до приезда правоохранителей.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 152 УКУ «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет», что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Продолжается расследование.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Запорожье задержали ранее судимого мужчину, который заманил к себе в квартиру двух 10-летних мальчиков и изнасиловал.