В Николаеве разыскивают пропавшего без вести 17-летнего парня

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В Николаеве полиция разыскивает пропавшего без вести 17-летнего Даниила Андреевича Куприена.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Вечером 21 декабря парень ушел с места своего проживания, а назад так и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые короткие.

Был одет в куртку темного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, синие кроссовки. Носил при себе рюкзак.

Полиция просит граждан, которые могут помочь в розыске несовершеннолетнего, сообщать по адресу: улица Белая, 44 или по телефонам: (0512) 34-11-98, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине пропал без вести подросток-сирота.

Вадим Богданов

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