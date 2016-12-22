В Николаеве разыскивают пропавшего без вести 17-летнего парня

В Николаеве полиция разыскивает пропавшего без вести 17-летнего Даниила Андреевича Куприена.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

Вечером 21 декабря парень ушел с места своего проживания, а назад так и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые короткие. Был одет в куртку темного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, синие кроссовки. Носил при себе рюкзак.

Полиция просит граждан, которые могут помочь в розыске несовершеннолетнего, сообщать по адресу: улица Белая, 44 или по телефонам: (0512) 34-11-98, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине пропал без вести подросток-сирота.