В Казахстане нашли труп российского дипломата

В Усть-Каменогорске обнаружен мертвым начальник временной группы Генерального консульства РФ.

Об этом сообщает «Tengrinews.kz».

По имеющейся информации, тело сотрудника Генконсульства России обнаружил его водитель в арендуемой квартире. Стражи правопорядка не нашли на теле дипломата каких-либо следов насильственной смерти. Наиболее вероятная причина смерти Скрыльникова — инфаркт.

Полицейские отрабатывают все возможные версии случившегося. В Генеральном консульстве Российской Федерации в Усть-Каменогорске от комментариев воздержались. Тело погибшего будет доставлено в Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции неизвестный расстрелял в галерее посла РФ. В результате покушения российский дипломат был госпитализирован в критическом состоянии, а позже в МИД РФ заявили о его смерти. Стрелком оказался 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого отстранили от работы в рамках расследования попытки госпереворота в Турции.