В Вознесенске мать отказывалась госпитализировать трехмесячного малыша с воспалением легких

Жительница Вознесенска Николаевской области наотрез отказывалась от стационарного лечения трехмесячного ребенка, которому диагностировали воспаление легких.

Об этом сообщили в службе по делам детей Вознесенской городского совета.

Сигнал о происходящем поступил от семейного врача, и в связи с тем жизни и здоровью малыша грозила опасность, было принято решение обратиться в социальные службы.

Когда специалисты социальных служб вместе с медицинскими работниками прибыли к месту жительства семьи, во время разговора с матерью было установлено, что она намеревалась лечить ребенка дома народными методами.

«Проведя беседу с матерью и разъяснив законодательство относительно родительской ответственности за здоровье и жизнь детей, специалистам социальных служб удалось уговорить мать пролечить ребенка в условиях стационара, куда она была сразу доставлена ​​вместе с малолетним в машине скорой помощи», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, на сегодняшний день состояние ребенка значительно улучшилось.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве суд приговорил к условному сроку отца за отказ госпитализировать своего сына, из-за чего ребенок умер.