На Хмельнитчине пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с иномаркой, есть жертвы и пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Хмельницкой области, 2 человека погибли, 5 ранены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

ДТП произошло вчера, 28 декабря, около 18:00 на автодороге Староконстантинов-Шепетовка. Водитель маршрутного автобуса, допустив занос транспортного средства, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Т-4, в результате чего водитель микроавтобуса и его пассажирка погибли на месте происшествия.

Кроме того, еще одна пассажирка получила травмы в виде сотрясения головного мозга и открытого перелома левого предплечья и была госпитализирована в травматологическое отделение районной больницы.

"Также травмы получили четверо пассажиров автобуса. Среди них двое жителей Хмельницкого, одна жительница Староконстантинова и одна винничанка. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга, гематомы, ушибы разных частей тела. Сейчас они находятся в неврологическом отделении Староконстантиновской центральной районной больницы. 18-летняя жительница города Винница от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.

Как сообщается, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, на Житомирщине из-за гололеда фура вылетела на «встречку» и протаранила автобус.