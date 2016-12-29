В Киеве в результате пожара погибли четверо детей

В Днепровском районе Киева в результате пожара погибли четверо детей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Информация о пожаре поступила в правоохранительные органы сегодня, 29 декабря, в 12:26. На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа с руководством. Прибыв на место инцидента, силовики установили, что в доме, который загорелся, проживали молодожены.

По предварительной информации, в то время внутри дома находилось пять детей из разных семей. Четверо детей погибли, одна 12-летняя девочка успела спастись. Взрослых дома не было, несовершеннолетние дети были без присмотра. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

Напомним, в Одессе в результате пожара погибли мать и пятеро детей.