В Николаеве на Рождество ожидается снегопад, метель и мороз до минус 17

В Николаеве и области относительно хорошая погода продержится 4 и 5 января, а вот с 6 января следует ожидать снегопад и мороз.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Николаевском областном гидрометцентре.

Так, в среду и четверг осадков не будет, температура воздуха днем ожидается плюс 1-6. Ночью в среду будет минус 3-8 градусов, а в четверг – около ноля. Также 4 января будет немного ветрено – ожидается ветер скоростью 6-11 метров в секунду.

Днем 6 января синоптики прогнозируют резкую перемену погоды. Ночью будет без осадков, но днем пойдет снег, ветер 15-20 м/с, поднимется метель. Ночью температура опустится до минус 8-13 градусов, а днем будет на уровне минус 6-11 градусов. На дорогах будет гололедица.

7 января погода не улучшится. Синоптики ожидают, что температура воздуха может опуститься до минус 17-18 градусов ночью и примерно минус 15 днем. Окончание снегопадов ожидают 8-9 января, морозы прекратятся примерно 10-11 января.

Напомним, что в предыдущие годы Николаев и область дважды оказывались в плену аномальных снегопадов.