В Николаеве патрульные словили лишенного прав пьяного водителя грузовика, который совершил ДТП и хотел скрыться

В канун Нового года пьяный водитель грузовика совершил аварию и пытался скрыться, а когда патрульные его нашли, пытался сбежать и от них.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Николаева.

Патрульные получили ориентировку о розыске грузового автомобиля «Renault Magnum», который стала участником ДТП в Витовском (Жовтневом) районе Николаевской области и уехал с места его совершения.

«Вскоре, на улице Карпенко в Николаеве инспекторы заметили похожий грузовик, который двигался с выключенными фарами и нарушил требования знака 3.21 «Въезд запрещен». По требованию инспекторов водитель остановил транспортное средство. Осмотрев его, патрульные заметили на авто следы от столкновения. Водитель категорически отказался предоставлять документы на проверку, а в какой-то момент схватился за руль и хотел тронуться. Понимая опасность, которую он может представлять для участников дорожного движения, один из полицейских, быстро сориентировавшись, разбил стекло и вытащил нарушителя из машины», - сообщили в патрульной полиции.

Во время общения с водителем инспекторы сразу заметили явные признаки алкогольного опьянения. Тест на «Драгер» подтвердил подозрение патрульных, результат составил 1,7 промилле (допустимая норма 0,2 промилле). Водитель признался, что действительно допустил столкновение с другим транспортным средством в Витовском районе и оставил место совершения ДТП.

«Мужчина также предоставил на проверку водительское удостоверение. Осмотрев его, стражи порядка заметили явные признаки подделки, и вызвали на место происшествия сотрудников следственно-оперативной группы отдела полиции. Оказалось, что водитель лишен права управления до 2019 года», - говорится в сообщении.

В результате патрульные составили на водителя админматериалы за оставление места ДТП, управление транспортным средством лицом, лишенным такого права и в состоянии алкогольного опьянения, а также за злостное неповиновение законному распоряжению полицейского.