На Николаевщине поезд «Интерсити» насмерть сбил работника «Укрзализниці»

В Баштанском районе Николаевщины днем 4 января поезд «Интерсити» сообщением Киев – Херсон сбил насмерть 48-летнего мужчину.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Трагедия случилась около 13:00-14:00 в районе села Доброе. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Как пишет сайт «0512», сбитым человеком оказался сотрудник «Укрзализниці». В среду с самого утра железнодорожники проводили ремонтные работы на переезде. Пострадавший мужчина в момент столкновения с поездом работал один на отдаленном участке дороги. На улице был мороз и сильный ветер, потому железнодорожник поверх формы надел на себя еще куртку и пару шапок. Работал мужчина отбойным молотком, шум которого заглушил звук приближающегося поезда. Другие члены ремонтной бригады были слишком далеко, чтобы успеть предупредить коллегу о надвигающемся поезде.

- Поезд сигналил, также ему кричали железнодорожники, чтобы убегал, но он не слышал и не видел, потому что стоял спиной к поезду и бил молотком по рельсам, - рассказывают очевидцы.

У погибшего мужчины осталась семья и трое маленьких детей. Все знали его как хорошего человека и примерного семьянина. На данный момент часть движения поездов на Одесской железной дороге приостановлена до выяснения обстоятельств происшествия.