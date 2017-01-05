На Николаевщине зафиксировали еще одну смерть от гриппа

В Николаевской области на минувшей неделе (25 декабря – 1 января) зафиксировали смертельный случай заболевания гриппом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, на остальной территории Украины зафиксировано еще пять летальных случаев заболевания гриппом – три во Львовской области и по одному в Полтавской и Запорожской областях.

«За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболели 369 тысяч 151 человек, из них 57,8% - дети в возрасте до 17 лет. Тенденция к росту заболеваемости уменьшилась, специалисты связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской, наименьший – в Луганской областях. Интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и Киеве. Только в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях фиксируют показатели ниже эпидемического уровня».

«Темп прироста больных среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 3% и 17,6% соответственно. Среди лиц, которые обратились за медицинской помощью, уменьшилась потребность в госпитализации на 5,9%. В структуре выявленных респираторных вирусов доминируют вирусы гриппа А», - отмечено в сообщении.

Указанный летальный случай стал вторым нынешней зимой. Ранее от осложнения гриппа умерла жительница Южноукраинска.