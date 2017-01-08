На Киевщине возле Межигорья выстроили особняки высокопоставленные судьи и прокуроры

В 500 метрах от резиденции Межигорье возвели имения супруги прокуроры Рогатюк, родственники заместителя прокурора Киевской области Милевского и судья Апелляционного суда Киевской области Олег Левчук.

Об этом свидетельствуют выдержки из реестра прав на недвижимое имущество, пишут «Наші Гроші».

Как отмечается в сообщении, в Новых Петровцах живет Арсений Яценюк. Также там расположен дом любовницы Януковича Любови Полежай, который сейчас арестован прокуратурой.

Дома в Лазаревом саду стоят до $ 2 миллионов, а земля - ​​более $ 6 тысяч за сотку.

Между домами Яценюка и Полежай расположен особняк на 389 квадратных метров с хозяйственными постройками на территории. Он принадлежит прокурору отдела информационно-статистической работы ГПУ Ксении Рогатюк. Строительство на участке площадью 15 соток стартовало еще в феврале 2012 года.

Игорь Рогатюк Муж Рогатюк Игорь в прошлом был первым зампрокурора Черкасской области. Затем работал в Генпрокуратуре заместителем начальника международно-правового управления - начальником отдела международного сотрудничества. В октябре 2014 Игорь Рогатюк был люстрован. В течение 2015 получал пособие по безработице, но уже в июле этого года занял должность старшего преподавателя отдела подготовки прокуроров по надзору за соблюдением законов органами, которые проводят оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие Национальной академии прокуратуры.

В декларациях супруги Рогатюк указало также три квартиры. Одна из киевских квартир расположена в элитной новостройке на ул. Никольско-Слободская, 4в с панорамным видом на Днепр.

Ориентировочная стоимость такого жилья составляет $ 180-190 тысяч, хотя в официальных документах цена квартиры - 663 тысяч гривен. Среди прочего имущества Рогатюк - дом на 297 кв м в селе Крымок на Житомирщине, 4 земельных участка, автомобили «Hyundai Veracruz 2008» модельного года, бизнес-седан «Hyundai Grandeur» 2012 года и два машиноместа.

Совокупный доход Рогатюк за последние три года составил 1 миллион 100 тысяч гривен. Игорь Рогатюк и его родители бизнесом никогда не занимались. Хозяйственную деятельность вел только отец Ксении Рогатюк - Виктор Никитюк. Он зарегистрировался совладельцем нескольких фирм, доходы которых не превышали 150 тысяч гривен в год.

Еще один особняк в Лузаревом саду принадлежит семье Милевских. Андрей Милевский - заместитель прокурора Киевской области и зять многолетнего главбуха ГПУ Людмилы Ерховой. После скандала с растратой средств ГПУ Ерхову уволили, а Милевский расстался с дочерью Ерховой Инной.

15 соток земли записаны на брата прокурора Александра Милевского, еще 15 - на жену брата Татьяну Хмельницкую. На этой земле, как видно из спутниковых снимков, расположен особняк и ряд хозяйственных построек.

Андрей Милевский Людмила Ерхова

Александр Милевский регистрировался как физическое лицо-предприниматель - по документам был посредником в размещении рекламы в прессе. Также имел фирмы «Адверфарм», «Пик», руководил фирмой «Адверсус», занимавшейся продажей и установкой платежных терминалов. В сети есть объявления о продаже Милевским бюджетного автомобиля «Део Матис».

Право собственности на особняк в 478 кв м в Лазаревом саду оформил еще в 2005 году

Еще один особняк – судьи Апелляционного суда Киевской области Олега Левчука. Весной этого года мужчина ушел в отставку. Левчук работал судьей с 1992: сначала в Вышгородском райсуде Киевской области, 1999 стал судьей Киевского областного суда (ныне - апелляционного).

На двух с женой-нотариусом Ольгой Левчук владеет землей в Бориспольском районе Киевской области и 7 земельными участками - в Вышгородском, общей площадью 0,96 га. 2015 Левчук декларировал зарплату 879 тысяч гривен у жены, и 266 тысяч гривен у себя.

Напомним, ранее сообщалось о том, что семья задержанного за взяточничество и отстраненного от должности первого заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Героя Украины Николая Романчука владеет сразу четырьмя особняками в микрорайоне «Балабановка» в Николаеве.