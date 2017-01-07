В селе на Киевщине стая алабаев насмерть загрызли воина АТО на глазах у его маленькой дочери

Утром, 7 января, в селе Кучаков Бориспольского района Киевской области четыре алабая на смерть загрызли участника антитеррористической операции на Востоке Владимира Томилина, который возвращался домой от 80-летней матери с 8-летней дочкой.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook написала пользователь Светлана Шеповалова, которая объявила сбор средств на вывоз тела Владимира по месту его жительства.

«По дороге на электричку на него напали собаки и растерзали. Девочку спасли. У Владимира осталось двое маленьких детей, жена инвалид и старенькая мать», - отметила она.

Как пишет «Громадське радіо», собак позже застрелили местные жители.

Полиция установила владельца животных - это 69-летний местный житель. Как сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, у каждой собаки был электронный ошейник и по периметру двора был протянут провод, который не позволял этим собака выйти за периметр дома, потому что включался электрический ток.

«Сейчас, наверное, потому, что наступили морозы, были перебои с напряжением, и это повлияло на то, что собаки смогли самовольно выйти за пределы этого дома», - отметил он.

Полиция взяла образцы крови собак для анализа, ведется следствие.