После полудня на Николаевщине откроют проезд в направлении Одессы и Херсона, дорога на Первомайск уже открыта

В воскресенье, 8 января, с 12:00 движение транспорта на дороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» будет восстановлено.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

«Учитывая прекращение осадков и по результатам работы по обеспечению проезда автомобильными дорогами, сообщаем о возобновлении движения всех категорий транспортных средств на трассе М-14. Восстановление движения транспорта касается участка автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог), км 55 + 550 (предел Одесской области) с 12:00 8 января», – говорится в сообщении.

Как написала в "Facebook" николаевская активистка Оксана Корсак, на данный момент уже открыта для всех видов транспорта дорога Р-06 Ульяновка-Николаев, которая связывает Николаев с городами Новая Одесса, Вознесенск, Южноукраинск и Первомайск.

Напомним, с 17:00 7 января в Николаевской области на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения САД закрыла движение для проезда всех категорий транспорта.