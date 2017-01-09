В Турции полиция водометами и слезоточивым газом разогнала митинг против расширения прав Эрдогана

В Анкаре полиция водометами и слезоточивым газом разогнала несколько сотен участников митинга против изменений в конституцию Турции, которые будут предусматривать предоставление президенту республики расширенных полномочий.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, полиции удалось оттеснить протестующих от входа в комплекс парламентских зданий.

Участники акции сравнивали действия властей с поведением "фашистских режимов" и заявляли, что страна находится в оккупации.

Одними из организаторов митинга были Республиканская народная партия (CHP), а также несколько неправительственных организаций и адвокатских объединений.

Отметим, сегодня парламент Турции планировал начать рассмотрение предложенных изменений в конституцию, которые существенно расширяют полномочия президента.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Турции после попытки переворота работу потеряли более 81 тысячи человек.

Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля. В ходе неудавшегося военного переворота в Турции погибли 265 человек. Также, правительство Турции заявило о восстановлении контроля над страной. После, турецкие власти объявили об увольнении более 1600 военнослужащих и закрытии свыше 130 СМИ.

Отметим, что мусульманский клирик Фетхуллах Гюлен, которого Турция обвиняет в организации военного переворота, считает, что эти события могли быть специально срежиссированными самой властью страны.