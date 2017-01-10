В Киеве бетоновоз протаранил два авто и снес столбы – водителя задержали прохожие

Вечером понедельника, 9 января, в киевском районе Оболонь произошло масштабное ДТП с участием бетоновоза.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На улице Малиновского нетрезвый водитель бетоновоза не справился с управлением, в результате чего протаранил два автомобиля, вылетел с дороги и сбил два столба.

Водитель бетоновоза пытался скрыться, но был задержан свидетелями. В результате аварии пострадали женщина и ребенок в легковых авто. На месте работала полиция и оперативно-следственная группа.

Напомним, в Днепре неуправляемый трактор протаранил более 10 машин.