На ферме в Николаевкой области зафиксировали чуму свиней

На одном из частных сельскохозяйственных предприятий в Доманевском районе Николаевской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

Гибель свиней была зафиксирована в ЧСП «им. Суворова» 6 января. Материал был отобран для исследования на АЧС и направлен в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе в Киеве. 7 января методом молекулярно-генетического испытания установлен диагноз африканской чумы свиней.

«7 января 2017 года Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Домановской РГА объявлено свинотоварную ферму ЧСП «им. Суворова» неблагополучной по африканской чуме свиней и установлено карантин. Территория свинотоварной фермы ПСП «им. Суворова» определена эпизоотическим очагом, установлено трехкилометровую зону защиты с населенным пунктом Прибужье Доманевского района», – говорится в сообщении.

Также была установлена двадцатикилометрового зону надзора в которую вошли населенные пункты Домановского района: Акмечетские Ставки, Щуцкое, Цветково, Анетовка, Коштов.

Напомним, 28 июля противоэпизоотическая комиссия объявила чрезвычайное положение в Новоодесском районе в связи с обнаружением африканской чумы. Также, жители Николаевщины утверждают, что в Новой Одессе власти месяц скрывали вспышку африканской чумы свиней в угоду бизнесу. В итоге, в Новой Одессе и округе был объявлен 40-дневный карантин, на въездах в город установили 4 карантинно-полицейских поста, которые обеспечивают контроль за перемещением свиней и продукции из них.

Также сообщалось, что на Николаевщине разоблачили ОПГ с транснациональными связями, в которую входил ряд чиновников-«ветеринаров». Эти чиновники подозреваются в сокрытии вспышки свиной чумы в Новой Одессе, поскольку огласка могла помешать их преступному бизнесу.

Ранее случаи чумы свиней на Николаевщине зафиксировали в Новой Одессе, селах Баловное, Дымовское, и Подлесное (все в Новоодесском районе), а также в Мешково-Погорелово (Витовский район).