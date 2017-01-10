Столкнувшиеся возле николаевского зоопарка трамвай и «маршрутка» заблокировали движение троллейбусов

Во вторник, 10 января, в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Чкалова произошло ДТП с участием трамвая №6 и междугороднего маршрутного такси, курсирующего по маршруту «Малиевка – Николаев – Березнеговатое».

Об этом сообщил корреспондент «Преступности.НЕТ».

При каких обстоятельствах произошло ДТП, неизвестно. Однако в результате столкновения трамвай сошел с рельсов, частично перегородив проезжую часть для троллейбусов, которые не могут продолжить движение в направлении проспекта Центрального.

- По словам водителей, что тот проехал на зеленый, что тот. Это уже будет решать суд – кто виноват, кто прав, - прокомментировали ситуацию патрульные, прибывшие на место аварии.

Напомним, в августе прошлого года в Николаеве в районе пересечения улицы 6-я Слободская и улицы Чкалова сошел с рельсов трамвай, курсирующий по маршруту №6.