В Николаеве на ходу загорелась «маршрутка» с пассажирами

Утром 11 января в Николаеве произошло возгорание в салоне маршрутного такси с пассажирами во время движения.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о возгорании спасателям поступило около 07:34 от самого водителя «маршрутки» № 112, который ехал по улице Софиевской.

«По прибытию было установлено, что загорелась панель приборов и существует угроза распространения огня. Силами пожарных в 07:40 пожар локализован и в 07:43 ликвидирован на площади 0,5 квадратных метров», – говорится в сообщении.

В результате происшествия пассажиры, которые находились в маршрутном такси не пострадали. Они самостоятельно покинули салон общественного транспорта. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Напомним, в Николаеве на ходу загорелся трамвай.