Вину не признал и не раскаялся, - в Николаеве суд взыскал 700 тысяч с водителя «BMW», устроившего смертельное ДТП

Корабельный районный суд Николаева кроме назначения 5-летнего заключения водителю «BMW 316i», по вине которого 1 декабря 2014-го года по проспекту Богоявленскому произошло дорожно-транспортное происшествие и умер трехлетний ребенок, взыскал с него более 700 тысяч в качестве возмещения морального и материального ущерба потерпевшим.

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что столкнулись три автомобиля - два «BMW» и «Hyundai». В результате ДТП трехлетний пассажир автомобиля получил травмы и был госпитализирован в областную детскую больницу. Спустя 2 дня мальчик умер, не приходя в сознание. Приговор водителю суд вынес 19 декабря 2016-г года.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения не признал. По его словам, на встречную полосу он не выезжал.

«Незначительный толчок сзади, который он почувствовал перед сильным ударом спереди, возник в результате контакта с автомобилем марки «BMW 370», водитель которого нарушил дистанцию между их автомобилями. Обвиняемый уточнил, что после указанного незначительного толчка он не изменил направление движения, не потерял возможность управления автомобилем, продолжая движение в своей полосе движения, но сразу, почувствовав сильный удар спереди, потерял сознание. При этом, автобус, который двигался впереди него, не закрывал ему обзор, дорогу он видел хорошо, встречных автомобилей не было, откуда взялся автомобиль «Hyundai» он не понял. Считая себя невиновным, уверен, что другие участники ДТП его оговаривают, пытаясь уйти от ответственности», - говорится в приговоре суда.

Однако, несмотря на непризнание обвиняемым своей виновности, вина его подтвердилась исследованными судом доказательствами.

При этом, выбирая обвиняемому вид и меру наказания, суд учел степень тяжести совершенного им преступления и личность виновного. Потерпевшие настаивали на назначении обвиняемому сурового наказания, считая, что он не раскаивается в содеянном.

фото с места события

Мужчина был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.