Служебное расследование по перестрелке в Княжичах завершено – полицейских намерены привлечь к дисциплинарной ответственности

Национальная полиция завершила служебное расследование и готова привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, виновных в перестрелке в Княжичах.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко на брифинге в пятницу, передают "Українські новини".

"На сегодня в Нацполиции завершено проведение служебного расследования", – сказал он.

Вакуленко отметил, что в пятницу, 13 января, или в понедельник, 16 января, руководство Нацполиции примет меры дисциплинарного реагирования в отношении виновных сотрудников полиции.

Как известно, под утро 4 декабря в селе Княжичи Киевской области при перестрелке между собой погибли 5 полицейских: два сотрудника полиции охраны, два оперативных работника полиции Киева и боец Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) Нацполиции.

Генеральная прокуратура подозревает в служебной халатности руководителей полицейской спецоперации в Княжичах.

Напомним, утром 4 декабря в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей.

Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны Управления полиции охраны в Киевской области, которое отреагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских Банду грабителей, бежавших из Княжичей, полиция задержала на въезде в Киев утром 4 декабря. Бандой "оборотней в погонах" руководил экс-подполковник УБОП Игорь Гончаров, скончавшийся в 2003 году при странных обстоятельствах в киевской БСМП.